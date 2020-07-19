Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова успешно справились со своими финансовыми трудностями

Артисты, хотя и с большим трудом, но смогли выбраться из коронавирусного кризиса.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова официально вышли из режима самоизоляции, ведь совсем недавно звезды выступили на концерте звезд шансона на «Славянском базаре».Как и многих артистов из России кризис серьезно ударил по кошельку знаменитостей, но они смогли справиться с финансовыми проблемами. Хотя поначалу даже пришлось переступить через себя и пытаться занимать деньги у друзей и близких, сообщает издание Starhit.

Как рассказала Сенчукова, этот темный этап их жизни теперь находится где-то далеко позади. И хотя сейчас в деньгах семья не нуждается, но, разумеется, к докарантинному уровню доходов Рыбин и Сенчукова тоже пока не вернулись. С концертами в России пока беда, так как масочный режим все еще сохраняется, а количество зараженных CoViD-19 нее позволяет проводить массовые меропрития. Хотя от недостатка внимания звезды тоже не страдают, их приглашают на мероприятия, однако пара не спешит брать деньги с заказчиков, ведь эпидемиологическая ситуация сейчас очень нестабильна.