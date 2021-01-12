«Неземной красоты»: Симоньян в черном силуэтном платье запечатлелась с Хмельницкой

Журналистка не забыла поздравить актрису с важной датой. Она даже поделилась редкими фото, на которых веселится с экс-супругой своего фактического мужа.

Маргарита Симоньян уже восемь лет состоит в браке со знаменитым режиссером Тиграном Кеосаяном. Примечательно, что он ради журналистки ушел от первой жены Алены Хмельницкой. Однако они остались друзьями. Более того, Маргарита подружилась с бывшей супругой своего избранника и регулярно приглашает ее в гости. От первого брака у Тиграна есть две дочки Александра и Ксения. Нынешняя возлюбленная подарила ему еще двух дочек и сына.

12 января день рождения отмечает Хмельницкая. Первым ее поздравил молодой возлюбленный Александр Синюшин. Он вручил ей букет роз и устроил целый концерт, пригласив музыкантов в костюмах Дедов Морозов. Они сыграли для нее под окнами дома.

Не забыла поздравить актрису и Симоньян. Она поделилась редкими кадрами, на которых веселиться с бывшей женой Кеосаяна. Журналистка предстала в черном силуэтном платье и блестящем джемпере, а именинница была облачена в шелковое платье с перьями.

«Невероятная, добрейшая, неземной красоты женщина Алена, с днем рождения тебя! Нежно обнимаю», — написала Маргарита.

Поклонники не привыкли к тому, что у девушек хорошие отношения. Многие восхитились тем, что они дружат, другим такое поведение показалось странным. «Высокие отношения, я бы не смогла, наверно», «Молодцы девчонки, показывайте всем пример, как надо философски жить», «Не каждому дано. Конечно. Браво девочки. Обе красавицы обе умнички и очень мудрые девочки», «Вместе дружить, очень красиво и прекрасно. Этот поступок доказывает ваша великодушия и уважение к Тиграну Кеосаяну и вашего детей», «В конце, концов лучше, чем рвать волосы друг другу за поступки мужиков», — прокомментировали пост подписчики.

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