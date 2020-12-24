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«Мама, я пошла»: Симоньян запечатлела первые шаги годовалой дочки

Самая младшая наследница журналистки от режиссера Тиграна Кеосаяна невероятно довольна своим достижением.

«Мама, я пошла»: Симоньян запечатлела первые шаги годовалой дочки
Маргарита Симоньян. Фото: Фото: Global Look Press

40-летняя журналистка, медиаменеджер Маргарита Симоньян счастлива в гражданском браке с режиссером Тиграном Кеосаяном. За 8 лет отношений у них появились на свет трое наследников. Старшей, Марьяне, в этом году исполнилось семь лет, среднему, сыну Баграту, — шесть, а самой маленькой, крохе Маро, — один годик.

Симоньян нередко делится с подписчиками микроблога новостями из семейной жизни. Но лиц детей не показывает, стараясь оградить их от посторонних взглядов. А вот не разделить радость от нового достижения малышки Маро мама не смогла. Маргарита запечатлела первые шаги дочку.

«Мама, я пошла», — подписала Симоньян видео.

На кадрах малышка Маро неуверенно, но целеустремленно шагает навстречу маме. Хоть лица девочки не видно, зато ее счастливая улыбка все равно попала в кадр.

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