Все могут короли: Елизавета II привилась от коронавируса

С начала пандемии коронавируса, которая длится с марта 2020 года, помимо второй волны заболеваемости зафиксирована мутация CoViD-19 в Великобритании. Новый штамм характеризуется еще большей активностью и может на 70% быть заразнее своего «отца». По всему миру сейчас проходят кампании по вакцинации, и 8 декабря прививать от коронавируса стали в Англии.

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Как пишет ТАСС, накануне прививки от CoViD-19 поставили 94-летняя королева Великобритании Елизавета II и ее супруг, 99-летний герцог Эдинбургский Филипп. Вакцину монаршим особам сделал королевский врач в Виндзоре, где правительница самоизолировалась с начала ноября прошлого года, после введения строгих ограничений.

К слову, в королевской семье случаи заболевания коронавирусом уже происходили. Принц Чарльз, старший сын Елизаветы II. 71-летний наследник престола перенес инфекцию легко. Позже стало известно, что у внука королевы, принца Уильяма, тоже был CoViD-19 – он тяжело переболел новой заразой еще в апреле, но не афишировал этого.

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