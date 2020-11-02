Забота о нации: принц Уильям переболел коронавирусом еще в апреле, но скрыл это

Британский принц Уильям и его очаровательная супруга с начала пандемии много делают для того, чтобы поддержать свою нацию в эти непростые времена. Представители королевской семьи посещают так много мест и общаются с таким количеством людей, что давно могли бы сами заразиться коронавирусом. И, как оказалось, принца эта участь не миновала — он переболел еще в апреле.

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Новость об этом только 1 ноября опубликовал таблоид The Sun. По информации издания, Уильям так долго держал свою болезнь в секрете, чтобы «не тревожить нацию». Он заразился чуть позже своего отца, принца Чарльза, и премьер-министра Бориса Джонсона. Герцога Кембриджского лечили дворцовые врачи, он изолировался в семейном доме в Норфолке. В это время он активно проводил видеозвонки в поддержку других англичан. Но с 9 по 16 апреля в его дистанционной работе наблюдался тревожный перерыв.

«Уильяма довольно сильно поразил вирус, инфекция буквально свалила его на шесть дней, — говорит источник издания. — В какой-то момент ему было трудно дышать, и все вокруг были изрядно напуганы. После осмотра медиков и положительного результата теста, который, ожидаемо, стал большим шоком, учитывая, насколько крепок принц, Уильям решил, что все должно идти как обычно. Он был полон решимости выполнить свои обязательства».

Наследник престола не стал делиться с народом личным опытом протекания болезни, но он вынес для себя, что абсолютно любой человек может заразиться коронавирусом, и как важно серьезно относиться к самоизоляции.

О заражении Кейт Миддлтон или детей герцога не сообщается. Да и информацию о болезни Уильяма в Кенсингтонском дворце комментировать не стали.