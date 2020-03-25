Корона и вирус: у принца Чарльза диагностировано заражение

Опасный вирус COVID-19 распространился по всей планете с молниеносной скоростью и не выбирает себе жертв. Среди заразившихся оказался и принц Уэльский Чарльз.

О положительном результате на коронавирус сообщили многие британские СМИ, а позже подтвердил страшную новость и Букингемский дворец. Причем, где именно мог подхватить инфекцию 71-летний сын королевы Великобритании, остается догадываться – визитов в течение недели у принца было множество, пишет The Guardian.

«У него были легкие симптомы, но в остальном он был в добром здравии и в течение последних нескольких дней работал, как обычно, из дома», — сообщает News.Sky.

Известно, что тест на коронавирус провели и у герцогини Корноуольской Камиллы Паркер-Боулз, однако полученные результаты оказались отрицательными. Теперь принц и герцогиня самоизолируются в своем доме в Шотландии.

Напомним, ранее 93-летняя королева Елизавета II с супругом принцем Филиппом покинули Букингемский дворец. Монаршую семью увезли подальше от большого количества людей и изолировали в разных поместьях Виндзора.