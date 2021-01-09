Модница-красавица: Лиза Галкина позировала с папой в многослойном платье с цветочным принтом

Максим Галкин и Алла Пугачева отметили Новый год в замке в окружении близких и друзей. Семилетние двойняшки Лиза и Гарри радовались наступлению праздника вместе со взрослыми – отсчитывали бой курантов, танцевали и наблюдали фейерверки. Для праздничной ночи младшая дочка Примадонны облачилась, как и мама, в белоснежное платье в пол.

больше по теме Мамина модница: Лиза Галкина вышла смотреть салют в розовом пуховике с меховым капюшоном Младшая дочка Пугачевой встречала Новый год в большой компании.

Стоит отметить, что Лиза Галкина растет настоящей модницей. Девочка демонстрирует хороший вкус, а также приверженность трендам. Например, очень часто ее можно видеть в одежде с лампасами. Этот модный декор украшает и блузы, и джинсы, и джоггеры девочки.

Платья юная модница надевает по праздникам. И на одной из фан-страничек, посвященных Лизе Галкиной, появилось фото, где девочка позирует с отцом в Кремле. На Лизе Галкиной – роскошное многослойное платье в пол, украшенное крупными цветами. Голову лапочки-дочки украшает корона.

«Замечательное фото. Столько нежности и любви в глазах Максима. Счастье!», «Милая принцесса», «Куколка, «Маленькая фея», «Лизонька красавица мамина и папина. Добра любви и радости вашей семье», «Хорошка», — пишут в комментариях.

Смотрите также