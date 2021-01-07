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«Прекрасно!»: Лиза и Гарри Галкины порадовали маму с папой рождественскими колядками

Двойняшки Аллы Пугачевой устроили целое представление.

«Прекрасно!»: Лиза и Гарри Галкины порадовали маму с папой рождественскими колядками
Гарри и Лиза Галкины. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

В ночь перед Рождеством многие звездные семьи устроили дома настоящий праздник. Не остались в стороне и семилетние Гарри с Лизой, дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Двойняшки устроили колядки. Они взяли по мешку и пришли к маме с папой рассказывать стихотворения.

Гарри и Лиза рассказали стихотворения о Сочельнике и Рождестве, в которых пожелали родным добра и тепла. Папа с мамой, растроганные поздравлением от детей, не смогли сдержать эмоций.

«Прекрасно!», — порадовался папа. И протянул им рождественские угощения: «Держите, дети, конфетки».

 

Обрадованные Гарри и Лиза поспешили проверить, сколько уже смогли наколядовать конфет. Они с интересом заглянули в свои мешки – Гарри смог поместиться в своем почти целиком.

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