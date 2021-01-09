«Не буду я ему отдавать!»: Рудковская показала, как Гном Гномыч делит игрушки с трехмесячным братом

46-летняя светская львица, продюсер Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко. У звездной пары двое общих детей – восьмилетний Саша и трехмесячный Арсений. Малыши с детства приучены к роскоши и люксовой одежде. Подарки на день рождения и Новый год тоже только самые отборные.

В завершение новогодних каникул Яна Рудковская с сыном Сашей сели разбирать подарки. Их накопилось множество: новогодние, рождественские, именинные – 2 января день рождения отметила сама Яна Рудковская, а 6 января – Гном Гномыч.

Среди подарков не только люксовые аксессуары, коллекционные сувениры, но и мягкие игрушки. И одну из них – медведя Dior – Рудковская предложила подарить трехмесячному малышу Арсению. Но старший брат оказался против: «Это для меня, для меня, для меня! Мой он!».

— Саш, ну ты же уже взрослый, отдай Арсению, — попросила мама. — Не буду я ему отдавать!, — отрезал сын. И добавил: — У него там заяц есть!

В итоге Саша наотрез отказался делиться игрушкой с малышом. Мишка очень сильно понравился старшему брату.

Тем временем, Арсений Плющенко растет не по дням, а по часам. Малышу идет четвертый месяц, и недавно папа показал подросшего сынишку в микроблоге. У него отросла внушительная шевелюра, прямо как у знаменитого родителя.

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