«Мои любимые сырники!»: Рудковская украсила завтрак голубыми гортензиями и огромной совой

Новогодние каникулы подходят к своему завершению, и 46-летняя Яна Рудковская, чтобы продлить праздничное настроение, начала распаковывать подарки – рождественские и не только. Светская львица отмечала 46-летие, и только сейчас у нее появилось время на приятные хлопоты.

Кроме того, Рудковская возобновила свою любимую рубрику в микроблоге – завтраки. Девушка роскошно сервирует утреннюю трапезу, снимает ее на фото и публикует в Сети. На этот раз ее завтрак был выполнен в голубых тонах. В вазе красовалась голубая гортензия, а также огромная белая сова.

«Мои любимые сырники!!!», — обрадованно похвасталась Рудковская.

Светская львица традиционно мало ест. И этот завтрак не стал исключением. Дополнением к нескольким небольшим сырникам стали нарезка из фруктов и ягод, а также чашечка чая.

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