Длинноволосый блондин: Плющенко показал трехмесячного сынишку Арсения

Малыш растет не по дням, а по часам, и скоро сравняется с папой прической.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали теми счастливыми родителями, в доме которых в 2020 году «побывал аист». В сентябре светская львица представила поклонникам своего новорожденного сына Арсения. Кроха появился на свет благодаря суррогатной маме, и совсем скоро будет отмечать четвертый месяц от роду.

Как водится у знаменитостей, лица малыша ни мама, ни папа не показывают. По мнению старшего сына Плющенко и Рудковской, восьмилетнего Саши, братик похож именно на него. В Новый год все семейство нарядилось в одном стиле – красно-белые рождественские колпаки и свитера, и даже маленького Арсения нарядили Санта-Клаусом.

На Рождество Евгений Плющенко показал подросшего трехмесячного сынишку. У крохи заметно выросла шевелюра – длинноволосый блондин, похоже, совсем скоро перегонит папину прическу.

«С Рождеством Христовым! Счастья, любви, мира и добра!», — поздравил фигурист поклонников.

Поклонники поблагодарили олимпийского чемпиона за поздравление и отдельно – за такое трогательное фото.

«С праздником!», «Ангелочек Арсений уже подрос! С Рождеством Вас поздравляем!», «Какое милое фото», «Какая прелесть», «С Рождество Вас Женя. Позитивное фото, желаю Вам здоровья и побольше счастливых моментов в Вашей жизни», «Какие вы хорошенькие», — пишут фанаты.

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