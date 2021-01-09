«Звезда!»: Бородина в лиловом платье с рукавами-буфами прогулялась на Мальдивах

Телеведущая Ксения Бородина, встретив Новый год в домашней обстановке в кругу родных и близких, решила продолжить каникулы у океана. Девушка вместе с мужем и детьми отправилась на Мальдивы, чтобы как следует отдохнуть.

Каждый день в отпуске Бородина рассказывает подписчикам в Instagram, как у нее дела. Правда, девушка уже не раз отметила, что не фанатка островного отдыха, который очень однообразен. Но все-таки старается взять максимум из жарких летних дней на роскошной вилле.

Накануне Ксения отправилась на прогулку по острову в лиловом аутфите. Теледива облачилась в пышное платье на пуговицах с рукавами-буфами и косынку, которую повязала банданой. Показывая свой образ в камеру, девушка посмеивалась над комментариями мужа за кадром.

«Звезда!», — заметил Курбан Омаров. И предложил: «Кто больше звезда сейчас голосование устрой!».

Девушка засмущалась и отказалась от этой затеи. Но муж Бородиной все-таки настаивал, обращаясь к фолловерам Бородиной: «Ребят, устраиваем голосование!».

Кстати, на Мальдивах отдыхают многие российские звезды. Коллега Бородиной по телеканалу Ольга Бузова и вовсе вышла там замуж, проведя церемонию бракосочетания с возлюбленным Давидом Манукяном.

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