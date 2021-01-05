«Я не фанатка Мальдив»: Бородина в пижамном костюме с этническим орнаментом прогулялась по острову

Телеведущая прилетела на отдых вместе с мужем и детьми.

Все больше звезд отечественного шоу-бизнеса выбирают в новогодние каникулы отправиться на Мальдивы. Ляйсан Утяшева с мужем и детьми, Ольга Бузова с бойфрендом, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов уже вкусили райское наслаждение от островного отдыха.

Прибыла на Мальдивы и телеведущая Ксения Бородина с мужем, дочками и пасынком. Известная брюнетка только-только распаковала чемоданы и отправилась на прогулку по острову.

«Я не фанатка Мальдив, но так как тут ленивый отдых, то мне отлично! Красится не надо, особо не думаешь как спланировать день, потому что они все похожи. Отдыхаешь головой и телом», — рассказала о тонкостях отпуска на острове Бородина.

Для прогулки по достаточно ветреной погоде Бородина облачилась в стильный костюм пижамного кроя с этническим орнаментом. Его желто-зеленая гамма подчеркнула загорелую кожу Ксении.

«Шикарная приятного время провождения», «Красотка», «Ни разу там не была, но очень хочется. Ксюша, красавица!», «Всегда потрясающе выглядишь», «Ксения красавица», — пишут фолловеры.

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