«Только не уезжай без меня!»: Лиза и Гарри Галкины покатались с отцом на горке

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетние Гарри и Лиза, Новый год встретили вместе со взрослыми. А компания 31 декабря в замке Примадонны и шоумена собралась большая и веселая. Бой курантов, игры на фортепиано, дискотека и салют – дети с удовольствием, с разрешения мамы и папы, могли долго не ложиться спать.

Настала пора январских выходных. И с выпавшим снегом Лиза и Гарри сначала слепили снеговика, а потом, когда застыла горка, вышли на ней покататься. Максим Галкин запечатлел веселые зимние забавы с детьми.

«Только без меня не уезжай!» — попросила Лиза, когда папа сел на ледянку, чтобы скатиться.

«Как я без тебя уеду-то?! Ты вставай», — отвечает заботливый отец и ждет, когда дочка сзади удобно разместится. И с веселыми визгами и смехом Лиза с папой скатились с крутой горки с ветерком. «Аттракцион ужасов!» — заключила Лиза.

Затем подошла очередь Гарри. Мальчик с удовольствием скатился с горки и даже не испугался. Сын Пугачевой отважно выдержал испытание скоростью и крутостью «аттракциона».

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