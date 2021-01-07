«Сезон рождественских свитеров»: Водянова примерила уютные вязаные джемперы с медвежатами

Супермодель поздравила поклонников с Православным Рождеством и попросила помочь с выбором наряда.

38-летняя супермодель Наталья Водянова накануне Нового года устроила своим старшим детям от Портмана настоящее путешествие на север. Звездное семейство посетило русские деревни и познакомилось с бытом. Так топ-модель с командой единомышленников снимала тревел-сериал «Русские каникулы».

Вернувшись домой, многодетное семейство Водяновой и Арно воссоединилось, чтобы встретить Новый год.

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В канун Православного Рождества Наталья Водянова поспешила поздравить соотечественников с этим светлым праздником. Красавица примерила два милых свитера с медвежатами и написала:

«Сезон рождественских свитеров заканчивается, но еще не скоро, счастливого Православного Рождества всем тем, кто празднует его сегодня вечером! Какой из этих великолепных свитеров ты бы надела?», — спросила Водянова.

Наталья примерила культовые свитеры Ralph Lauren с медведями в молочном и черном оттенках. Мнения поклонников разделились – половина за первый наряд, другие – да второй. Но большинство сошлись во мнении, что Наталье оба джемпера подошли идеально.

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