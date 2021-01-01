Свадьбы 2020 года: Бондарчук в платье за 700 тысяч рублей и 300 гостей Водяновой

Вспоминаем, кому пандемия коронавируса не помешала дойти до ЗАГСа.

Несмотря на пандемию коронавируса, длящуюся в этом году с марта, многие звезды хоть и отложили свои свадебные планы, но не отказались от них совсем, решив чуть-чуть подождать. Но нашлись и те, кто все-таки решился вопреки обстоятельствам и такому непредсказуемому времени пойти под венец. Итак, звездные пары, которые сказали «да» личному счастью и теперь именуются мужьями и женами.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана доказала, что после 50-ти жизнь только начинается. Она встречалась несколько лет с дизайнером Сергеем Харченко, который на пять лет старше ее. И свои отношения они скрепили узами брака 15 августа.

51-летняя светская львица для похода в ЗАГС выбрала платье длины макси, фату ей заменила кружевная роскошная накидка со шлейфом Edem Couture за 700 тысяч рублей.

Банкет прошел в лучших традициях лакшери-вечера. На нем присутствовали многие звезды шоу-бизнеса, а невеста сменила несколько нарядов.

Лиана Волкова и Арсений Шульгин

Младший сын певицы Валерии, 21-летний Арсений Шульгин 28 августа женился на своей возлюбленной Лиане Волковой, с которой встречался последний год. Пара устроила пышную церемонию бракосочетания на террасе Soho Country Club.

Поздравить молодоженов пришел весь свет отечественного шоу-бизнеса – Эмин Агаларов, Николай Басков, Дмитрий Маликов с дочерью, Яна Рудковская, Юлия Зиверт и многие другие. Сама Валерия исполнила романс для первого танца молодых.

Уже на банкете многим стало очевидно «интересное положение» невесты. Девушка была облачена в пышное свадебное платье цвета айвори, юбка состояла из множества слоев фатина, под которым и угадывался животик. Позже пара подтвердила, что готовится сделать Валерию бабушкой.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Почти десять лет супермодель Наталья Водянова ждала этого события. И ее с французским бизнесменом Антуаном Арно свадьба уже была назначена на 27 июня – венчаться они планировали в аббатстве Saint-Pierre d’Hautvillers, а торжественный банкет провести в доме Ruinart. Гостей пригласили 300 человек.

Но эти планы жених и невеста строили в 2019-м – предложение руки и сердца красавица получила в 37-й день своего рождения – 28 февраля.

Только вот 2020-й решил иначе. Торжество отложили на неопределенный срок. Арно, к слову, предлагал возлюбленной осеннюю церемонию. Но девушка хотела летом… И все-таки сказала «да» 19 сентября, став законной женой миллиардера-наследника империи Louis Vuitton Moët Hennessy.

Расписались молодожены в парижской мэрии. Водянова выбрала белый струящийся костюм с жакетом с массивными плечами. Красавица светилась от счастья. Поздравляем!

Напомним, для 38-летней супермодели это второй брак. Они с Арно воспитывают пятерых детей, двое из которых – общие, а отцом троих старших является британский бизнесмен Джастин Портман.

Анна Седокова и Янис Тимма

37-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» и мать троих детей Анна Седокова вышла замуж за 29-летнего баскетболиста Яниса Тимму 6 сентября. Это было событие для двоих – на бракосочетании в Барвихе гости не присутствовали. Были только дети артистки и фотограф.

Счастливая невеста блистала в роскошном платье от Zuhair Murad за полмиллиона рублей. Длинная кружевная фата украсила наряд длинным шлейфом.

Этот брак с Тиммой стал для Седоковой третьим. Баскетболист женился во второй раз. От первого брака у него растет двухлетний сын.

Ольга Серябкина и Георгий

Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина сделала все, чтобы ее свадьба осталась тайной. Церемония бракосочетания прошла в австрийских Альпах. «Особенных» платьев было целых три, их отшили российские дизайнеры, и все их девушка выгуляла в этот день. Кстати, какого числа именно состоялась регистрация, до сих пор неизвестно. Но информацию о том, что певица теперь жена, она обнародовала 30 октября.

Своего теперь уже мужа Ольга Серябкина тщательно скрывает. Поговаривают, что это ее бывший концертный директор Георгий Начкебия, ему 32 года.

Кети Топурия и Лев Деньгов

34-летняя солистка группы «А-Студио» Кети Топурия в отношениях с бизнесменом Львом Деньговым с 2018 года. Летом он получил «да» на свое предложение руки и сердца. И 20 ноября пара посетила ЗАГС, где они стали мужем и женой.

Топурия не стала делать громкое торжество с сотней гостей. Они с возлюбленным ограничились «росписью» и уютным ужином в кругу родных и близких. Дело в том, что певица находилась на 9-м месяце беременности. Кстати, платье она выбрала облегающее, чтобы подчеркнуть свою гордость.

К слову, у Топурии есть дочь от первого брака с Львом Гейхманом Оливия. Девочке уже 5 лет.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух

25-летняя звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова и 47-летний фигурист, призер олимпийских игр, продюсер ледовых шоу Илья Авербух поженились в середине декабря. Пара до последнего скрывала свой поход в ЗАГС, даже от друзей и близких.

Невеста была в нежно-голубом лаконичном наряде с открытыми плечами. И абсолютно счастливая. Они с Авербухом уже несколько лет живут вместе, но публика прознала об этом лишь в текущем году. А все потому, что пара не любит афишировать свою личную жизнь, не пытаясь делать на этом имя.

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