«Мы славим Господа душой»: Лиза Галкина в белой футболке и серых джинсах отправилась колядовать

Младшая дочка Аллы Пугачевой всегда придумывает с братом Гарри веселые развлечения на праздники.

Семилетние дети Аллы Пугачева и Максима Галкина Лиза и Гарри обожают играть и весело проводить время. Новогодние каникулы – самое время для развлечений: брат с сестренкой уже успели слепить снеговика, покататься на ледянке с горки во дворе, а теперь решили колядовать – к Рождеству они подготовились основательно.

Гарри и Лиза выучили стихотворения, вооружились мешками для сладостей и отправились колядовать к маме с папой.

«Сочельник – праздник дорогой, мы славим Господа душой, и в ночь пред Рождеством Христовым пусть будет радость и покой!», — рассказала Лиза.

Лиза Галкина облачилась в белую футболку и серые джинсы с любимыми лампасами. Девочка растет настоящей модницей и старается, чтобы каждый ее образ был интересным и комфортным.

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