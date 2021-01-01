Богатый стол, десятки гостей и роскошный салют: как Пугачева и Галкин встретили Новый год

На встречу 2021-го Примадонна и шоумен пригласили близких и преданных друзей.

Встреча Нового года в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина прошла по-настоящему празднично. На новогоднее застолье Примадонна и шоумен пригласили своих многих друзей, с которыми дружат десятилетиями. Это Валентин и Марина Юдашкины, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Александр и Ида Достман с детьми.

Главные моменты праздника Максим Галкин и гости вечера показали у себя в микроблогах. Примадонна приготовила богатый и сытный стол, ее муж открыл шампанское под речь президента, а после все хором отсчитали заветные двенадцать ударов курантов.

Не обошлось и без танцев. Сама Примадонна пустилась в пляс с большим удовольствием, и в кругу подруг отлично повеселилась.

А завершением вечера стал салют. Продолжительный, разноцветный и высоко взмывающий в небо – он привел в восторг не только детей, но и взрослых.

Смотрите также