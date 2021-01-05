Стильная прогулка: Лиза Галкина дополнила розовый пуховик шапочкой и шарфом в шотландскую клетку

Маленькая модница покаталась с папой и братом на горке.

Новогодние каникулы у Гарри и Лизы Галкиных проходят активно. Двойняшки Аллы Пугачевой в первые дни нового года приступили к занятиям физкультурой под присмотром тренера. Каждый день в расписании у детей — прогулки на свежем воздухе, а также зимние развлечения.

Снегопад внес разнообразие в уличные игры – Лиза и Гарри слепили снеговика, которого уже показал Максим Галкин своим поклонникам. На этот раз Лиза вышла на прогулку, чтобы покататься с горки на ледянке, но не забыла проведать своего снежного друга.

«Снеговик по телефону говорит, видишь? — показывает дочка папе «деловой разговор» снеговика и поинтересовалась у него: — С кем разговариваешь?»

У снежного человечка и вправду в «руке» — телефон из снега. Девочка предположила, что снеговик общается «со своей подружкой». И отправилась кататься на горку.

На прогулку Лиза Галкина стильно утеплилась. Девочка облачилась в розовый пуховик, в котором смотрела новогодний салют, дополнив его на этот раз шапочкой и шарфом в шотландскую клетку.

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