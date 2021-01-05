Живот уже не скрыть: звезда «Ла-Ла Ленда» Эмма Стоун беременна

Папарацци засняли, как актриса гуляет по Лос-Анджелесу с округлившимся с животом.

Звезда фильмов «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Отличница легкого поведения», «Новый Человек-паук» и «Ла-Ла Ленд», 32-летняя актриса Эмма Стоун беременна. На свежих фотографиях папарацци она запечатлена с округлившимся животом. Снимки ее прогулки по Лос-Анджелесу «в интересном положении» опубликовало издание Daily Mail.

Известно, что Стоун не афишировала свою беременность, но и не опровергала слухи о ней. Журналисты добавили, что недавно она отказалась от съемок в голливудском эпосе «Вавилон» с Брэдом Питтом (скорее всего, ее заменит Марго Робби). Официальная причина — несовпадение в рабочем графике, но пресса предполагала, что речь шла о беременности. Теперь это очевидно.

Напомним, у Эммы Стоун был долгий роман с партнером по фильму «Новый Человек-паук» Эндрю Гарфилдом. После она влюбилась в режиссера Дейва Маккери. В 2019-м пара обручилась, свадьба была запланирована на 2020-й, но ее пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Впрочем, актриса все-таки вышла замуж за своего избранника в минувшем году, правда, сделала это тайно, без пышной церемонии.

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