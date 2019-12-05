Звезда «Ла-Ла Ленда» Эмма Стоун объявила о помолвке с режиссером

Актриса Эмма Стоун в 31 год уже является лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус», и трёх премий Гильдии киноактёров США. В ее копилке десятки кинолент, включая оскароносную мелодраму «Ла-Ла Ленд». Она живет в Нью-Йорке и дружит с Тейлор Свифт. А вот о своей личной жизни рыжеволосая актриса говорит редко. Известно, что она четыре года встречалась с Эндрю Гарфилдом. А в 2017 году у нее закрутился роман с режиссёром популярного телешоу Saturday Night Live Дэйвом Маккери.

На днях влюбленные поделились радостной новостью. 31-летняя Эмма приняла предложение своего избранника, который попросил ее руки. В соцсети Дэйв опубликовал трогательное фото, которое было сделано после заветного слова «да». В кадре влюбленные улыбаются, а Стоун также демонстрирует свое помолвочное кольцо с бриллиантом. Комментировать пост Маккери не стал, так как их счастливые лица говорят сами за себя.

Многие поклонники принялись поздравлять пару с важным шагом в жизни. «Вау, да, любовь существует!», «Какие милые! Поздравляем», «Счастливая Эмма! только счастья», «Неожиданно и так прекрасно», «О боже, поздравляем влюбленных», «Вы такая прекрасная пара», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Эмма познакомилась со своим женихом на съемках его шоу. Их отношения стали развиваться очень стремительно, но они предпочитали скрывать свой роман. Лишь в начале этого года влюбленные появились вместе на публике как пара. Они посетили церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе. До этого папарацци несколько раз ловили Стоун и Маккери во время прогулок на улице.