«Моя девочка, ты скучаешь, да?»: Навка трогательно потискала домашнюю любимицу Мишель

Померанский шпиц живет в семье фигуристки уже несколько лет и имеет свою армию поклонников.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сейчас активно задействована в качестве участницы в собственных ледовых шоу и мюзиклах, ежедневно выходя на арену вместе с другими звездами фигурного катания.

«Руслан и Людмила», «Спящая красавица» — эти и другие представления Навки пользуются у поклонников большой популярностью. К слову, вместе со знаменитой мамой на лед выходит и дочка – шестилетняя Надя Пескова.

больше по теме Все в сборе: Татьяна Навка и Дмитрий Песков встретили Новый год с детьми Олимпийская чемпионка с мужем позировали с дочками от разных браков.

А дома фигуристку ждет милый пушистый комочек, померанцевый шпиц. Навка показала свое трогательное общение с любимицей в stories микроблога:

«Моя девочка, ты скучаешь, да? Солнышко мое такое, ты моя радость такая!», — потискала Навка шпица. И представила ее тем, кто вдруг не знает: «Знакомьтесь, это наша Мишель! Такой пушистик!».

Мимимишный белый комочек уже давно полюбился фанатам Татьяны Навки. Однажды фигуристка даже показывала, как Мишель «поет». Под звуки фортепиано вместе с любимицей звезда «исполнила» «Травиату» Верди.

Смотрите также