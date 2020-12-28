«Ты принцесса?»: шестилетняя дочь Навки в костюме Gucci прокатилась на льду в короне

45-летняя фигуристка Татьяна Навка — дважды мама. От первого брака с Александром Жулиным у олимпийской чемпионки есть 20-летняя дочь Саша, которая увлекается вокалом. А после свадьбы с Дмитрием Песковым звезда льда подарила мужу дочку Надю. Девочка, едва научившись ходить, стала осваивать фигурное катание.

В свои шесть лет Надя уже имеет за плечами множество наград. Более того, в этом году юная фигуристка участвует в мамином проекте — сказке на льду «Спящая красавица».

Накануне состоялся показ мюзикла «Руслан и Людмила», где главную героиню исполнила сама Татьяна Навка, и маленькая дочка пришла поддержать маму. А после представления наследница примерила ее концертные украшения и встала на коньки.

«Ты принцесса?» — спросили у девочки.

Надя кивнула. Оказалось, что в шоу «Спящая красавица» девочка исполнит роль маленькой принцессы Элифианты. Девочка прокатилась в маминой короне и стильном костюмчике Gucci, продемонстрировав несколько элементов.

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