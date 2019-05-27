«Анны Нетребко не хватает»: померанский шпиц Татьяны Навки «спел» вместе с хозяйкой «Травиату»

Милый видеоролик набрал в Instagram больше 100 тысяч «лайков».

Всеобщее умиление и сотни восторженных комментариев набрал милый и трогательный видеоролик с участием своего питомца, померанского шпица, который разместила на своей странице в Instagram Татьяна Навка.

На кадрах маленькая собачка, «пушистый комочек», как назвали ее подписчики бывшей фигуристки, сидит в розовой коляске и «подпевает» своим хозяевам, самой Навке и ее дочери, когда те берут высокие ноты.

«Травиата» Верди (трио)», — прокомментировала Татьяна забавный ролик.

Поклонники бывшей спортсменки признались, что это видео – лучше, что они увидели и услышали в этот день. Один из комментаторов отметил, что артистам не хватает только Анны Нетребко. Милый видеоролик, кстати, набрал в Instagram больше 100 тысяч «лайков».

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Однако, не все поддались очарованию ролика. Подписчица сообщила, что собаки так «поют» от того, что им неприятен звук и могут даже болеть ушки. Поэтому они своим голосом компенсируют напряжение в барабанной перепонке.

Напомним, еще совсем недавно бывшая фигуристка очаровывала интернет-аудиторию и гостей Каннского кинофестиваля своими изысканными нарядами. В числе тех, кто попал под чары обаяния и красоты Татьяны оказался и голливудский актер Антонио Бандерас.