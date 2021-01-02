«Долгожданный отдых!»: Полина Гагарина запечатлелась на частном самолете с сыном и дочкой

Полина Гагарина в канун Нового года стала свободной женщиной. Она официально оформила развод с Дмитрием Исхаковым. Они расстались еще весной. Тогда фотограф подтвердил слухи, но приходил домой к звезды, чтобы навещать дочку Мию.

Сама девушка лишь в декабре прокомментировала развод и отметила, что решение было полюбовным. Однако на днях бывший муж звезды обратился в ФМС, чтобы выяснить, куда Полина решила увезти их дочь и с кем.

В СМИ писали, что Дмитрий запретил певице вывозить дочку за границу. Однако позже он пояснил, что просто потребовал подробностей, так как ему не сообщили куда поедет его наследница.

По словам Исхакова, Гагарина решила поехать не только с детьми, но и с посторонним человеком. 2 января Полина сообщила, что все же улетела в отпуск.

Она запечатлелась на борту частного самолета с трехлетней дочкой и 13-летним сыном. Певица прикрыла лицо младшей наследницы рукой. А так как девочка не любит длительные перелеты, то мама ей также надела наушники.

«Долгожданный отдых! Как же мне хотелось начать этот Новый год с путешествия. Улететь на Мальдивы казалось мне нереальным… Но кто не хочет — ищет причины, а кто хочет — ищет способы. Я нашла решение. <…> Это очень удобно, потому что можно выкупить не целый самолет, а, например, одно или несколько кресел для компании. Из-за постоянных отмен регулярных рейсов этот вариант точно выручит. Цена за такую услугу не сильно дороже бизнес-класса, а комфорт и безопасность выше», — пояснила звезда.

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