Дмитрий Исхаков запретил Полине Гагариной вывозить их общую дочь Мию из России за границу

Певица хотела отвезти ребенка на отдых в начале следующего года на Занзибар.

Модный фотограф Дмитрий Исхаков запретил через ФМС своей бывшей жене певице Полине Гагариной вывозить их общую дочь Мию за границу. Отметим, что звезда вместе с наследницей хотела сразу после Нового года, 2 января, отбыть на Занзибар на отдых, но теперь это ей сделать, судя по всему, без приключений не удастся.

Отметим, что несколько дней назад суд официально развел Полину Гагарину и Дмитрия Исхакова. Отмечалось, что никаких трудностей в этом процессе не возникло. Фотограф полюбовно расстался с женой и не стал претендовать на ее имущество. Как известно, во время совместной жизни она зарабатывала намного больше мужа, сообщает телеграм-канал Mash.

Добавим, что не так давно Дмитрий Исхаков в разговоре со своими подписчиками неожиданно заявил, что он ненавидит, когда его предают. Тогда многие посчитали, что речь идет как раз о бывшей жене.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина сыграли свадьбу в 2014 году. Их дочь появилась на свет спустя три года.

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