«Красиво!»: Марина Юдашкина в сверкающем алом платье показала свой праздничный ужин с мужем

Жена модельера в канун Нового года вернулась домой. Она прилетела из Нью-Йорка.

Марина Юдашкина не так давно отметила день рождения. Как и ее муж Валентин Юдашкин, женщина отказалась от пышного праздника из-за пандемии коронавируса. Однако в подарок она получила путевку на Сейшелы. Несколько недель светская львица наслаждалась теплой погодой и морскими прогулками. На этом ее путешествие не закончилось. Супруга маэстро неожиданно оказалась в Нью-Йорке и смогла погулять по городу, украшенному к праздникам.

больше по теме Марина Юдашкина вслед за Кристиной Орбакайте в объемном пуховике погуляла по Нью-Йорку Жена модельера приехала в США за несколько дней до Нового года.

Однако к Новому году Марина вернулась домой. Муж встретил ее праздничным ужином. Они устроили своеобразную репетицию новогодней ночи. Юдашкин надел фрак, а его возлюбленная алое платье в пол с пайетками.

На столе был красивой сервиз и хрустальные бокалы. В вазах были разложены маслины, виноград и малина. По всей видимости, это были закуски перед главным блюдом.

«Доброе утро! Прилетела, Валентин накрыл стол и вот так меня встречает!» — похвасталась Марина.

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