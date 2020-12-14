Леди на стиле: 71-летняя Пугачева вышла в свет в алом берете и защитной маске в тон

Алла Пугачева с начала пандемии коронавируса старается ограничивать свои контакты с внешним миром и даже не посещает светские мероприятия и концерты. Но накануне Примадонна сделала исключение, учтя при этом все необходимые меры предосторожности.

Эстрадная дива вышла в свет, чтобы пообщаться с певицей Викой Ворониной, экс-солисткой группы «Пропаганда». Примадонна облачилась в черный свитер с воротником-лодочкой, а также в алый берет и защитную маску в тон.

Пугачева запечатлелась на снимке с молодой певицей, и девушка обратилась к Примадонне:

«Дорогая Алла Борисовна! Благодарю Вас за такую интересную, содержательную встречу! Вы даете мне возможность двигаться дальше! Ваша помощь и поддержка незаменимы! Благослови Бог Вас и вашу семью», — написала артистка.

Поклонники поспешили заметить, как прекрасна Примадонна. По их мнению, 71-летняя певица становится все краше и моложе:

«Обалдеть!!!Думала две девчонки ровесницы!!!», «Просто не узнать Аллу Борисовну! Нереальная красотка», «Боже мой! Алла Борисовна прекрасна», «Я даже не узнала! Все хорошее и хорошее», «Обожаю ее глаза», «Продуктивного творческого тандема», — пишут фолловеры.

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