«Обстановка по кайфу»: Виктория Лопырева в белом мини-платье повеселилась на вечеринке в Дубае

Модель посетила праздник, который устроила ее подруга в честь дня рождения сына. На мероприятии выступила даже Клава Кока.

Виктория Лопырева уже длительное время не приезжала в Москву. Девушка год назад вышла замуж за Игоря Булатова. С тех пор она предпочитает путешествовать по теплым странам. В этом году она несколько раз была в ОАЭ, отдыхала в Дубае, а недавно провела несколько недель на Мальдивах. С собой модель возит годовалого сына Марка Лео. Мальчик уже привык передвигаться на частных самолетах.

А на днях Виктория вернулась в Дубай. По всей видимости, там она встретит новый год. В свободное время она гуляет с наследником, устраивает фотосессии или готовит на кухне. Однако 26 декабря модель предпочла развеяться в компании подруг. Она посетила вечеринку Анастасии Задориной, которая устроила праздник для своего сына. Для такого случая Лопырева облачилась в белое мини-платье из трикотажа, которое дополнила туфлями-лодочками на шпильке.

«Обстановка по кайфу», — заявила она, позируя с подругой.

Мероприятие прошло в фешенебельном отеле, на террасе которого выступила сама Клава Кока. Виктория потанцевала под хиты популярной певицы.

«Милая Анастасия! От всей души поздравляю тебя с днем рождения сына и от всей души желаю, чтобы он всегда был здоров и счастлив! Ты подарила нам всем прекрасный день», — написала звезда.

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