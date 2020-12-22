Настоящая леди: Лопырева в белоснежной юбке-футляре поднялась на борт частного самолета

Виктория Лопырева в этом году много путешествует. Девушка регулярно посещает популярные курорты. При этом в Россию пока приезжать не собирается. Большую часть времени девушка провела в Турции этим летом, а недавно на две недели блондинка прилетала в Дубай, где организовала фестиваль «Матрешка». После этого проекта она решила развеяться и отправилась на Мальдивы, где и отдохнула в декабре с подругами и сыном Марком Лео.

Несколько недель Виктория загорала, устраивала себе дни SPA и играла с наследником на пляже. Муж Игорь Булатов на этот раз не смог составить ей компанию. Поклонники думали, что на райском острове она отметит Новый год, но 21 декабря модель решила покинуть любимый курорт Анастасии Волочковой. Девушка поделилась кадрами, на которых облачена в топ с длинными рукавами и юбку-футляр. Силуэтный наряд молочного цвета подчеркнул ее стройную фигуру, а босоножки на танкетке дополнили образ.

Лопырева держала за руку сына. Они поднялись на борт частного самолета. Примечательно, что на этот раз она не стала устраивать вечеринку на воздушном судне. Во время полета девушка играла с наследником и читала ему книги. Мальчик уже начал разговаривать не только на русском, но и на арабском языках.

«Мой хабиби», — восхитилась малышом Виктория.

Поклонники в свою очередь отметили, что модель хорошеет с каждым днем. Ей удалось вернуться в форму после родов. Теперь многие гадают, куда на этот раз направилась девушка.

Сморите также: