Лобода, Бузова и другие звезды поздравили на видео читателей Teleprogramma.pro с Новым годом!
Видео
Как Виктория и Антон Макарские наряжают елку в стиле советского шика
Видео

«Чудесный вечер»: жена Николаева в объятиях Пугачевой поблагодарила Примадонну за праздник

Юлия Проскурякова с мужем встретили Новый год с семьей легендарной артистки.

«Чудесный вечер»: жена Николаева в объятиях Пугачевой поблагодарила Примадонну за праздник
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

После встречи Нового года многие звезды начали разбирать фото и видео с празднования. Юлия Проскурякова с мужем, композитором Игорем Николаевым, праздновали наступление 2021-го в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Вечер получился очень насыщенным и ярким.

Сначала под бой курантов Галкин откупорил шампанское, после чего последовали тосты и поздравления. Гости вышли во двор, чтобы полюбоваться новогодним фейерверком.

А после этого 71-летняя Пугачева вместе с подругами Мариной Юдашкиной и Идой Достман устроила дискотеку, отплясывая до самого утра. Жена Игоря Николаева тоже с удовольствием потанцевала. Запечатлевшись в обнимку с Примадонной, она написала:

«Спасибо за чудесный вечер», — поблагодарила Проскурякова Пугачеву.

Алла Пугачева и Юлия Проскурякова
Алла Пугачева и Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com/uliaveronika/

К слову, сама Примадонна в новогодний вечер предстала перед гостями в белоснежном платье в пол.

Смотрите также

Тэги

Алла ПугачеваИгорь НиколаевИгорь Николаев и Юлия Проскуряковановогодние праздникиНовый годЮлия Проскурякова