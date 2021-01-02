«Чудесный вечер»: жена Николаева в объятиях Пугачевой поблагодарила Примадонну за праздник

Юлия Проскурякова с мужем встретили Новый год с семьей легендарной артистки.

После встречи Нового года многие звезды начали разбирать фото и видео с празднования. Юлия Проскурякова с мужем, композитором Игорем Николаевым, праздновали наступление 2021-го в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Вечер получился очень насыщенным и ярким.

Сначала под бой курантов Галкин откупорил шампанское, после чего последовали тосты и поздравления. Гости вышли во двор, чтобы полюбоваться новогодним фейерверком.

А после этого 71-летняя Пугачева вместе с подругами Мариной Юдашкиной и Идой Достман устроила дискотеку, отплясывая до самого утра. Жена Игоря Николаева тоже с удовольствием потанцевала. Запечатлевшись в обнимку с Примадонной, она написала:

«Спасибо за чудесный вечер», — поблагодарила Проскурякова Пугачеву.

К слову, сама Примадонна в новогодний вечер предстала перед гостями в белоснежном платье в пол.

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