Стильно утеплилась: Пугачева облачилась в белый стеганый пуховик с капюшоном

Новогодняя ночь в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина прошла очень весело и ярко. Супруги пригласили самых близких и давних друзей и за богатым столом проводили старый и встретили новый, 2021 год.

Праздник завершился громким салютом далеко за полночь. Но в замке никто не спал, даже двойняшки Пугачевой и Галкина, семилетние Гарри и Лиза. Ребята прижались к маме с папой и наблюдали за мерцанием праздничных огней в небе.

Чтобы посмотреть салют, Алла Пугачева стильно утеплилась. Она облачилась в трендовый стеганый пуховик белого цвета с капюшоном. Кстати, у Лизы Галкиной – почти такой же, только розовый и с меховой оторочкой на капюшоне.

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