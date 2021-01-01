В образе волшебной феи: 71-летняя Пугачева в платье гофре и серебристой пелерине предстала в новогоднюю ночь

Алла Пугачева забыв о пандемии коронавируса устроила торжество по случаю наступления Нового 2021 года. Примадонна отечественной эстрады собрала за одним столом самых близких друзей, на ее домашней вечеринке отметились: Валентин и Марина Юдашкины, Алина Редель, Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой, Ида Достман и многие другие.

Для торжества певица примерила кипенно-белое платье гофре с серебристой пелериной и туфельками в тон. Возлюбленная шоумена Максима Галкина предстала в образе волшебной феи. Звездные родители позволили своим детям — семилетним двойняшкам Гарри и Лизе присоединиться к празднику и лечь спать попозже. Таким образом, малыши веселились вместе со взрослыми, встречая Новый год под бой курантов.

На празднике Пугачева светилась от счастья. Певица была рада повидать друзей, с многими она не виделась несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Своим поклонникам шоумен Максим Галкин вместе с супругой пожелали крепкого здоровья и благополучия в Новом году.

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