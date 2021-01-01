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«Берегите себя и своих родных»: Лиза Галкина прильнула к маме на семейном новогоднем фото

Семилетняя дочка Примадонны, впрочем, как и ее братик, в новогоднюю ночь ложиться спать не собиралась.

«Берегите себя и своих родных»: Лиза Галкина прильнула к маме на семейном новогоднем фото
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин поделился свежим снимком в Instagram. В кадре ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале позировал с именитыми гостями: Алиной Редель, Валентином и Мариной Юдашкиными и многими другими. В канун Нового года Примадонна отечественного шоу-бизнеса устроила шумную вечеринку. К слову, среди гостей отметились: Игорь Николаев с Юлией Проскуряковой, а также Ида Достман.

На семейном новогоднем снимке семилетняя Лиза Галкина прильнула к именитой маме. Малышка позировала во всем белом — нежном девичьем платьице, плотных колготках и туфельках. С другого бока от мамы сидел сын певицы — Гарри. Алла Пугачева появилась на вечеринке в платье гофре и серебристой пелерине.

Певица Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми
Лиза Галкина прильнула к маме на семейном новогоднем снимке. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

«С Новым годом, дорогие подписчики! Сияйте в 2021, делитесь своей радостью, берегите себя и своих родных! Спасибо, что мы вместе! Ура!» — отметил шоумен.

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