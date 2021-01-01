«Прекрасный вечер»: 71-летняя Пугачева пустилась в пляс вместе с Проскуряковой и Юдашкиной

Примадонна отечественного шоу-бизнеса с шиком отпраздновала наступление Нового 2021 года. Спать в ту ночь, как отметил шоумен Максим Галкин, никто не ложился — разве что дети — семилетние двойняшки Гарри и Лиза. Зато их именитая мама Алла Пугачева отплясывала от души в компании верных подруг: Юлии Проскуряковой, Марины Юдашкиной и Иды Достман. Знаменитости поднялись на импровизированную сцену, чтобы похвастаться собственной хореографией.

Жена композитора и певца Игоря Николаева примерила изумрудное мини-платье на запах с белыми туфлями-лодочками на шпильке, возлюбленная модельера Валентина Юдашкина предстала в блестящем переливающемся платье-футляре, украшенном пайетками, а сама хозяйка вечера позировала в белом платье оверсайз с открытыми плечиками и серебристой кофточке. На ногах у певицы красовались бежевые мягкие ботиночки.

«Подруги!! Марина Юдашкина, Ида Достман и Юлия Проскурякова — видели ночь!» — отметил Максим Галкин. «Спасибо за прекрасный вечер!! Как же было весело и хорошо!!» — добавила Проскурякова, поблагодарив шоумена и его супругу за приглашение на домашнюю вечеринку в деревне Грязь.

Смотрите также: