«Самый важный день»: экс-возлюбленная Эмина нарядила дочку в пышное белое платье в честь двухлетия

Эмин Агаларов уже дважды переживал развод. С первой избранницей Лейлой Алиевой он прожил девять лет. Старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева подарила ему сыновей: Али и Микаила. Также они удочерили малышку Амину. Даже после расставания экс-супруги тепло общаются. Со второй возлюбленной Аленой Гавриловой артист прожил меньше двух лет. Они расстались во время карантина. Однако бизнесмен часто навещает их общую дочку Афину.
Еще год назад Эмин радовался, что наследница родилась в один день с его мамой. Он 31 декабря отмечал сразу несколько праздников. Теперь ему приходится практически разрываться, чтобы успеть всех поздравить. Алена с самого утра украсила дом шариками. Афина оценила такой подарок и даже во время завтрака, не выпуская шарики из рук. А позже мама нарядила именинницу в пышное белое платье с многослойной юбкой и босоножки.
Еще днем Гаврилова накрыла на стол на восемь персон. Она приготовила салаты, закуски и шампанское. В зале также стояла роскошная елка, украшенная в белом цвете. «Самый важный день», — отметила девушка.
«Моя жизнь ! Моя Афина ! Ты не случайно выбрала этот день, я знаю ! Ты настоящее чудо в нашей жизни», — заявила Алена.
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