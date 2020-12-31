«Самый важный день»: экс-возлюбленная Эмина нарядила дочку в пышное белое платье в честь двухлетия

Эмин Агаларов уже дважды переживал развод. С первой избранницей Лейлой Алиевой он прожил девять лет. Старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева подарила ему сыновей: Али и Микаила. Также они удочерили малышку Амину. Даже после расставания экс-супруги тепло общаются. Со второй возлюбленной Аленой Гавриловой артист прожил меньше двух лет. Они расстались во время карантина. Однако бизнесмен часто навещает их общую дочку Афину.

больше по теме Экс-возлюбленная Эмина в мятном платье в пол из шелка предстала в своем особняке Алена Гаврилова покрасовалась у роскошной новогодней елки.

Еще год назад Эмин радовался, что наследница родилась в один день с его мамой. Он 31 декабря отмечал сразу несколько праздников. Теперь ему приходится практически разрываться, чтобы успеть всех поздравить. Алена с самого утра украсила дом шариками. Афина оценила такой подарок и даже во время завтрака, не выпуская шарики из рук. А позже мама нарядила именинницу в пышное белое платье с многослойной юбкой и босоножки.

Еще днем Гаврилова накрыла на стол на восемь персон. Она приготовила салаты, закуски и шампанское. В зале также стояла роскошная елка, украшенная в белом цвете. «Самый важный день», — отметила девушка.

«Моя жизнь ! Моя Афина ! Ты не случайно выбрала этот день, я знаю ! Ты настоящее чудо в нашей жизни», — заявила Алена.

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