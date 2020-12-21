Экс-возлюбленная Эмина в сливочном пуховике и свитере в тон отправилась на прогулку

Алена Гаврилова призналась, что не особо рада приближению Нового года. При этом она не лишает себя возможности, наслаждаться зимними красотами и украшенным городом.

Эмин Агаларов сначала был в браке с Лейлой Аливоей. Они были счастливы вместе почти девять лет и обзавелись детьми: Али, Микаилом и приемной дочкой Аминой. Однако в 2015 году супруги развелись. Вскоре артист женился на молодой девушке по имени Алена Гаврилова. У них родилась дочка Афина 31 декабря 2018 года. Никто не ожидал, что влюбленные решат расстаться не прожив вместе и двух лет.

В этом году Эмин вновь стал холостяком. Он признавался, что хочет найти свою любовь и обзаведется еще детьми. При этом бизнесмен поддерживает связь со всеми наследниками от прошлых отношений. Недавно у него гостила малышка Афина, которой скоро исполнится два года. Однако девочка живет со своей мамой в новом просторном доме. Именно Алена заботиться о ней, а недавно даже каталась с ней с горок.

Минувшие выходные девушка посвятила отдыху. Она прогулялась по центру Москвы, надев монохромный наряд. Экс-возлюбленная Агаларова облачилась в джинсы и свитер молочного оттенка. Наряд дополнил длинный пуховик сливочного цвета. В соцсети Гаврилова поделилась фото, на котором позирует у новогодней елки.

«До Нового года осталось 10 дней», — без особой радости написала она.

Поклонники восхитились красотой девушки, ее модным аутфитом.

«Алена, вы очень красивая!», «Вам здесь не больше 17 лет!», «Алена, в чем секрет? Вы на фото всегда выглядите просто сногсшибательно!», «Наша русская красавица!», «Нереальная красотка», «Очень хорошенькая и очень помолодела», «Куколка», — прокомментировали пост подписчики.

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