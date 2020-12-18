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Милые хвостики: Эмин запечатлел дочку от Гавриловой за обедом

Младшей наследнице музыканта всего два года.

Милые хвостики: Эмин запечатлел дочку от Гавриловой за обедом
Эмин Агаларов. Фото: instagram.com/eminofficial

Эмин Агаларов воспитывает четырех детей. Старшим сыновьям-двойняшкам от дочки президента Азербайджана Лейлы Алиевой уже по 12 лет. Примечательно, что один из них  — Али тоже решил пойти по стопам отца и уже выпустил свой первый трек. Также у артиста подрастает приемная дочь Амина и самая младшая – Афина от модели Алены Гавриловой. С ней Агаларов расстался в мае этого года, но воспитанием девочки продолжает заниматься.

Дочка Эмина
Дочка Эмина. Скриншот: instagram.com/eminofficial

В своем микроблоге Эмин поделился снимками, на которых запечатлел свою юную наследницу за обедом. Лицо малышки артист до сих пор скрывает от публики, в кадре были видны только милые хвостики.

Ранее в одном из интервью певец признался, что не стал бы сожительствовать с матерью своих детей только ради сохранения брака. При этом причины, побудившие его расстаться с Аленой Гавриловой музыкант называть не стал. Теперь уже бывшая избранница Эмина подтвердила слова певца, дав понять, что они больше не пара.

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