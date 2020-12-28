Виктория Лопырева вслед за Игорем Булатовым получила высокую должность

Недавно Игорь Булатов стал чиновником. Решила заняться карьерой и его возлюбленная. По всей видимости, теперь им придется строить отношения на расстоянии.

Виктория Лопырева является моделью и телеведущей. В 2003 году она получила титул «Мисс России». Девушка обладает эффектной внешностью, но в личной жизни ей долгое время не везло. Лишь год назад она вышла замуж за Игоря Булатова. Тогда модель уже родила первенца — сына Марка Лео. Отношения с бизнесменом во время беременности она скрывала. Как оказалось, она дружила с его первой женой Татой Карапетян, с которой мужчина в итоге развелся.

В этом году Виктория много путешествовала. Сначала Игорь ее сопровождал, но последние месяцы девушка сама ездит то в Дубай, то на Мальдивы. Возлюбленный телеведущей осенью был назначен зампредом правительства Республики Коми. По этой причине он уехал, чтобы навести порядки в регионе. А теперь Лопырева похвасталась, что тоже получила высокую должность, но в Москве. Девушка решила развиваться в новом направлении.

«Приятная новость: победила на выборах и в 2021-м году возглавлю отраслевую Комиссию по развитию спортивной индустрии в Ассоциации Менеджеров, одном из крупнейших деловых объединений России. Партнёрство с бизнесом — мощнейший драйвер для индустрии. Буду продвигать лучшие практики», — написала она.

По всей видимости, теперь у блондинки будет меньше времени на пляжный отдых и фотосессии. Новая должность предполагает, что она будет регулярно приезжать в Москву на конференции и деловые заседания. Поклонники поздравили модель с новым назначением. Многие пожелали ей успехов.

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