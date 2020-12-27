Морозный декабрь: 42-летняя Климова облачилась в натуральные меха

Однако зимой 2020 года в моде шубки «Чебурашки» и экомех.

42-летняя Екатерина Климова выгуляла шубку из дорогого натурального меха. Отправившись на прогулку, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» облачилась в роскошный наряд. Экс-супруга Игоря Петренко знает, как выглядеть эффектно и презентабельно. Она тщательно следит за своим имиджем. Образ она дополнила солнцезащитными очками, захватив с собой зонтик, с помощью которого Екатерина укрывалась от снега и ветра.

Ранее в мехах позировала и Елизавета Арзамасова, которая недавно вышла замуж за 47-летнего Илью Авербуха. Праздничное торжество было тайным. В ЗАГСе присутствовали самые близкие родственники и друзья.

Примечательно, что зимой 2020 года в моде шубы «Чебурашки» и экомеха. Тренд на них поддержали многие звезды.

Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей от трех разных мужчин. От первого брака у актрисы есть 18-летняя дочка Елизавета. От Игоря Петренко она родила сыновей — 14-летнего Матвея и 12-летнего Корнея. В отношениях с Игорем Петренко на свет появилась дочка Белла, ей пять лет.

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