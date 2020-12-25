«Ах, как сияет»: замужняя Арзамасова в дубленке и с оленьими «рожками» побывала в центре Москвы

Буквально на днях Елизавета Арзамасова рассекретила свою тайную свадьбу с постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом. Разница в возрасте между молодоженами значительная, без малого двадцать два года. 25-летнюю актрису это момент нисколько не смущает, впрочем как и ее 47-летнего мужа. Звездного отца с женитьбой поздравил и 16-летний сын Мартин. Юноша успел прикипеть к своей мачехе, которая старше его всего на девять лет. Елизавета с легкостью нашла общий язык с пасынком. Наследника постановщику ледовых шоу подарила фигуристка Ирина Лобачева.

В своем микроблоге Елизавета Арзамасова поделилась свежим снимком. Замужняя актриса из ситкома «Папины дочки» отправилась на прогулку по центру Москвы. Девушка принарядилась в дубленку с мехом, подобрав к аутфиту новогодний головной убор в виде ободка. Этот аксессуар был украшен оленьими «рожками», так, словно Лиза помощница Деда Мороза.

«Ах, как уже сияет новогодними огнями ночная Москва! Как справедливо празднование Нового года приходится на зиму! Так и проходит самое холодное время года в предвкушении праздника, в приятной суете, в подготовке сюрпризов для близких. В этом году мир в новогоднюю ночь «одомашнится». Большинство людей, даже самых заядлых путешественников, будут встречать праздник в кругу семьи и близких друзей. У меня самое разное бывало: и далекие поездки, и милые и уютные праздники с семьей под елочкой», — отметила актриса.

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