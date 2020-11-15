«Уют и настроение»: Климова в бежевом фартуке устроила чаепитие для мамы на веранде

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» украсила стол свежими цветами, вазочкой с вареньем, фруктами и принесла самовар.

42-летняя Екатерина Климова в беседе с поклонниками рассказала, как она проводит уикенды с семьей. В частности, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» любит утраивать чаепития для всей семьи. В микроблоге экс-возлюбленная Гелы Месхи поделилась уютными кадрами, на которых она в бежевом фартуке позировала со своей мамой Светланой Владимировной. Актриса накрыла стол на веранде: принесла вазочку с вареньем и самовар, вкусные десерты, фрукты, в качестве украшения — постелила новую скатерть и поставила свежие цветы.

«Время чая!! В нашей семье это традиция — праздничное чаепитие. Самовар и новая скатерть, да и все убранство террасы создают уют и настроение», — отметила актриса.

Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей от трех разных мужей. Старшую дочку, которая уже окончила Ломоносовскую школу, актриса родила от Ильи Хорошилова, в браке с Игорем Петренко появились мальчики — Матвей и Корней. От Гелы Месхи появилась младшая дочка Белла, ей всего пять лет.