Последний выпуск «Жизни других» в 2020 году: Жанна Бадоева выяснит, как живут в…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новогоднее напутствие от певицы Аниты Цой
Видео

Алла Пугачева в расклешенных брюках оттенка миндального молока предстала у новогодней елки

Певица позировала вместе с мужем и друзьями.

Алла Пугачева в расклешенных брюках оттенка миндального молока предстала у новогодней елки
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/

В преддверии Нового года праздничное настроение все больше охватывает россиян. В эти дни многие спешат поделиться своей радостью и рождественским настроением. Это свойственно и отечественным звездам самого разного калибра.

Максим Галкин, к примеру, недавно показал в личном блоге, как он украсил свой замок перед каникулами и даже организовал вместе с детьми своеобразную репетицию Нового года. Чуть позже фан-аккаунт Аллы Борисовны обнародовал фотографию с Примадонной, ее мужем и друзьями, в числе которых оказалась и Марина Юдашкина, жена известного российского кутюрье.

Пугачева позировала на фоне нарядной елочки в черном лонгсливе по фигуре с вырезом, открывающим ключицы, а также расклешенных от бедра брюках цвета миндального молока. Судя по всему, она постаралась появиться на публике в одном стиле с супругом, который оказался одет с ней в тон.

Ранее в едином стиле появились в свете Наталья Подольская и Владимир Пресняков, которые отдали дань тренду на мандариновый оттенок.

Смотрите также

Тэги

Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинАлла Пугачева последние новостиАлла Пугачева фотоМаксим Галкин