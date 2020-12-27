Алла Пугачева в расклешенных брюках оттенка миндального молока предстала у новогодней елки

В преддверии Нового года праздничное настроение все больше охватывает россиян. В эти дни многие спешат поделиться своей радостью и рождественским настроением. Это свойственно и отечественным звездам самого разного калибра.

больше по теме Тренд на мандариновый: Подольская и Пресняков предстали на публике в одном стиле Яркий оттенок оранжевого в настоящий момент пользуется популярностью у российской аудитории.

Максим Галкин, к примеру, недавно показал в личном блоге, как он украсил свой замок перед каникулами и даже организовал вместе с детьми своеобразную репетицию Нового года. Чуть позже фан-аккаунт Аллы Борисовны обнародовал фотографию с Примадонной, ее мужем и друзьями, в числе которых оказалась и Марина Юдашкина, жена известного российского кутюрье.

Пугачева позировала на фоне нарядной елочки в черном лонгсливе по фигуре с вырезом, открывающим ключицы, а также расклешенных от бедра брюках цвета миндального молока. Судя по всему, она постаралась появиться на публике в одном стиле с супругом, который оказался одет с ней в тон.

Ранее в едином стиле появились в свете Наталья Подольская и Владимир Пресняков, которые отдали дань тренду на мандариновый оттенок.

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