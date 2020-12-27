Тренд на мандариновый: Подольская и Пресняков предстали на публике в одном стиле

Буквально на днях чета Владимира Преснякова и Натальи Подольской подверглась критике со стороны имиджмейкер-стилиста Елены Бестави, которая заметила, что они вышли в свет не просто в разных стилях, но даже не поддержали одинаковый уровень торжественности.

Певица примерила в ресторан вечернее платье-костюм с объемной баской в сияющих пайетках, а ее муж ограничился скромным повседневным костюмом. Фэшн-эксперт убеждена – такого быть не должно. И если уж супруги выбираются на люди вместе, они должны сочетаться между собой в образах.

Возможно, артисты заметили эту критику и провели своеобразную «работу над ошибками». Ведь накануне они предстали на публике в едином стиле, облачившись в черные одеяния и яркие мандариновые головные уборы. Этот оттенок считается одним из фаворитов сезона, о чем ранее рассказывал историк моды Александр Васильев. Он не только привлекает к себе внимание, но и имеет приятную особенность – освежает цвет лица и подходит для любой внешности. Кроме того, этот колор никогда не выходит из моды.

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