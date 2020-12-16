«Репетируем Новый год»: Максим Галкин нарядил в замке елку, одевшись с детьми в одном стиле

Процесс артист превратил в настоящий праздник для своих малышей.

Максим Галкин превратил процесс украшения елки в своем замке в настоящий праздник. Специально к событию он оделся с детьми в одном стиле, примерив красно-белые наряды. Также артист позаботился и о столе с угощениями, подготовив закуски.

«Сегодня мы с Гарри и Лизой украшаем дом и репетируем Новый год», — прокомментировал артист обнародованные в личном блоге кадры.

Муж Аллы Пугачевой вместе с наследниками не только украсил лесную красавицу яркими игрушками, но и развесил гирлянды по всем окнам.

«Ну что дети, праздник?» — спросил он близнецов и разрядил хлопушку, из которой посыпались разноцветные конфетти. «Ура!» — восторженно закричали двойняшки.

Отметим, что этот год для Лизы и Гарри очень ответственный, малыши пошли в первый класс, который дается им непросто. Максим рассказывал, что его дети с трудом поднимают рюкзаки с учебниками, а утром тяжело просыпаются. Чтобы помочь сыну и дочке, он старается по утрам шутить с ними, настраивая на нужный лад.

Смотрите также