Гарик Мартиросян закрутил роман с Яной Кошкиной?
Видео
Звезды, которые носят натуральный мех
Видео

«Репетируем Новый год»: Максим Галкин нарядил в замке елку, одевшись с детьми в одном стиле

Процесс артист превратил в настоящий праздник для своих малышей.

«Репетируем Новый год»: Максим Галкин нарядил в замке елку, одевшись с детьми в одном стиле
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми. Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин превратил процесс украшения елки в своем замке в настоящий праздник. Специально к событию он оделся с детьми в одном стиле, примерив красно-белые наряды. Также артист позаботился и о столе с угощениями, подготовив закуски.

«Сегодня мы с Гарри и Лизой украшаем дом и репетируем Новый год», — прокомментировал артист обнародованные в личном блоге кадры.

Галкин нарядил в замке елку, одевшись с детьми в одном стиле
Галкин нарядил в замке елку, одевшись с детьми в одном стиле. Стоп-кадр видео: www.instagram.com/maxgalkinru/

Муж Аллы Пугачевой вместе с наследниками не только украсил лесную красавицу яркими игрушками, но и развесил гирлянды по всем окнам.

«Ну что дети, праздник?» — спросил он близнецов и разрядил хлопушку, из которой посыпались разноцветные конфетти.

«Ура!» — восторженно закричали двойняшки.

Галкин нарядил в замке елку, одевшись с детьми в одном стиле
Галкин нарядил в замке елку, одевшись с детьми в одном стиле. Стоп-кадр видео: www.instagram.com/maxgalkinru/

Отметим, что этот год для Лизы и Гарри очень ответственный, малыши пошли в первый класс, который дается им непросто. Максим рассказывал, что его дети с трудом поднимают рюкзаки с учебниками, а утром тяжело просыпаются. Чтобы помочь сыну и дочке, он старается по утрам шутить с ними, настраивая на нужный лад.

Смотрите также

Тэги

Алла ПугачеваГарри и Лиза ГалкиныЛиза ГалкинаМаксим Галкинновогодняя елкаНовый год