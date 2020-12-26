«Потолки 5 метров»: Подольская и Пресняков похвастались новой элитной квартирой в Москве

Супруги признались, что после рождения второго сына Вани задумались о расширении жилья. В скором времени они собираются переехать в новый дом рядом с Кутузовским проспектом.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе уже 10 лет. У них подрастает пятилетний сын Артемий. Мальчик уже тянется к творчеству и занимается танцами. А осенью этого года в звездной семье произошло пополнение. Певица родила второго сына, которого назвала Иваном. Недавно они крестили малыша. Для влюбленных появление еще одного наследника стало большой радостью. При этом Наталья не перестает работать. Почти весь декабрь она ездила на съемки концертов и передач.

А 26 декабря Подольская и ее муж поделились еще одной радостной новостью. Как оказалось, они продали старую квартиру и купили новую в элитной новостройке возле Кутузовского проспекта. Певица поделилась кадрами, на которых стоит у окна среди стен без ремонта. Девушка предстала в дутом оранжевом пуховике и шапке. Пресняков тоже предстал в модном пуховике. Они прыгали от радости.

«Ребята! У нас произошло еще одно важное событие! С рождением Вани стал вопрос о расширении квартирного вопроса. Мы недолго искали, потому что увидели ЖК нашей мечты, едва начав искать», — призналась артистка.

По словам Натальи, там есть двор без машин, парковка, а также рядом находится природный заповедник Долина реки Сетунь. Там есть сады и школы, что очень важно для пары.

«А главное в нашей квартире потолки 5 метров! Я всегда мечтала об этом! Расширяться — так во всех направлениях. Я желаю всем обрести гнездышко своей мечты!» — похвасталась звезда.

К слову, также у супругов есть загородный дом, где пока они проводят большую часть времени. Поклонники поздравили счастливых родителей, но отметили, что в просторном доме им все равно будет комфортнее.

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