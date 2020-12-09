«Волшебный день»: Наталья Подольская и Владимир Пресняков крестили младшего сына

Наталья Подольская первое время скрывала свою вторую беременность. Но потом певица призналась, что ждет ребенка. 22 октября она подарила мужу Владимиру Преснякову еще одного сына. Мальчик получил имя Иван. Также у пары есть пятилетний сын Артемий. Влюбленные были рады пополнению в семье. Теперь они привыкают к тому, что у них в доме есть младенец. Артистка заботиться о крохе, но порой позволяет себе развеяться, сходив в гости или на свидание с супругом.

9 декабря Подольская и Пресняков решили покрестить малыша. Они отправились в церковь, куда пригласили близких. На таинство пришли: сестра певицы Юлиана с дочками, сын Владимира от Кристины Орбакайте Никита Пресняков со своей женой Аленой Красновой, а также близкие друзья. В храме Наталья предстала в белоснежной рубашке оверсайз и длинной голубой юбке макси. На ее голове был платок. Певица держала на руках наследника.

«Сегодня крестили нашего Ванечка», — отметила невестка Преснякова.

На таинстве также был пятилетний Артемий. Он наблюдал за происходящим с двоюродными сестрами. Дети держали в руках свечки.

«Волшебный день сегодня! Очень счастливый и радостный. Господи, спасибо за наших детей», — поделилась Юлиана.

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