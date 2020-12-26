«Будто фарфоровая балерина»: Подольская в двухъярусном бежевом платье покорила стилиста

38-летняя певица Наталья Подольская не так часто выходит в свет, как ей того бы хотелось. Но она не жалуется – девушка счастлива проводить много времени с семьей, которая стала больше на одного человека.

В октябре красавица подарила мужу, Владимиру Преснякову-младшему, второго сына Ванечку, и теперь все ее внимание сосредоточено на малыше.

Но изредка певица принимает участие в съемках. И в один из выходов звезда облачилась в двухъярусное платье с трендовыми крупными пайетками матового тона. Стилист Анастасия Пахолкова оценила наряд знаменитости.

«На мой взгляд, платье состоит именно из двух ярусов, поскольку первая часть, верхняя, заканчивается в области колен и напоминает удлиненную баску. Вторая часть, продолжающая верх, состоит из полупрозрачного материала и элемента с активным декором — крупными пайетками. Казалось бы, сборка на талии и декор должны были добавить объема, но певица выглядит в наряде будто фарфоровая елочная игрушка-балерина. Почему? Потому что все элементы платья однотонные, потому что ткань довольно плотная для того, чтоб подчеркнуть какие-либо неровности фигуры. Нежности образу добавили классические нюдовые лодочки, которые как известно, идеально срабатывают на оптическое удлинение ног. Утонченный аутфит, непростой по своей структуре», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

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