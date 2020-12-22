«Счастью по имени Ваня два месяца!»: Подольская показала подросшего малыша от Преснякова

В октябре в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова произошло пополнение. На свет появился долгожданный малыш, второй сынок звезд. Его назвали Ваней и уже покрестили в честь Иоанна Крестителя.

22 декабря Подольская и Пресняков показали подписчикам в Instagram, как уже подрос Ванечка. Мама, держа сынишку на ручках, нежно прижала его к себе и зацеловала.

«Сегодня счастью по имени Ваня 2 месяца! Время очень быстро летит», — сообщила Подольская.

Подписчики звезды отметили, как сильно подрос мальчик. К слову, у Подольской и Преснякова есть старший сынок Артемий, которому уже 5 лет. А музыкант от первого брака с Кристиной Орбакайте имеет взрослого наследника Никиту, отметившего в этом году 29-летие.

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