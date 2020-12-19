«Первое причастие»: Подольская с полуторамесячным малышом посетила церковь

В семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова минувшей осенью произошло прибавление. На свет появился долгожданный сынок Ванечка, второй общий ребенок звезд. Спустя необходимое время пара покрестила кроху. А сейчас пришло время первого в жизни маленького христианина причащения.

Певица с малышом появилась в храме. Звезда покрыла голову платком и облачилась в голубой свитер и юбку плиссе в тон. Ванечка тихо спал у мамы на руках.

«Первое причастие», — подчеркнула звезда.

Вместе с мамой и братиком в храм пришел и старший ребенок Подольской и Преснякова, пятилетний Артемий. Мальчик прижимался к маме, спрятавшись от камеры.

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